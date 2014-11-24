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До конца 2020 года в России появится вакцина от коронавируса

До конца 2020 года в России появится вакцина от коронавируса

Источник фото: pixabay.com

Вакцина от коронавирусной инфекции появится в России до конца текущего года. С таким заявлением выступил замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов, сообщают «Вести:Приморье».

На данный момент вакцину активно пытаются разработать во многих странах. При этом в России над ее созданием трудятся ведущие институты, у которых имеется большой опыт в разработке вакцин, рассказал Чуланов.

«Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины», — цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, вакцину даже успеют проверить в лабораторных испытаниях и, вероятно, на добровольцах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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