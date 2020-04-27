Мужчина, рискуя жизнью, спас двоих девушек, которых смыло в море во Владивостоке

Мужчина, рискуя жизнью, спас двоих девушек в бухте Патрокл в акватории Владивостока, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье".

Это произошло в воскресенье, 26 апреля, вечером. Парень и две девушки забрались на скалу Диван, чтобы сфотографироваться. В этот момент накатила волна и смыла их в море. Об этом рассказал очевидец происшествия Алексей Круц. Он также прогуливался по берегу вместе с женой и ребенком. Увидев, как молодые люди упали в воду, они тут же вызвали спасателей и скорую, а сами бросились на помощь.

По словам Алексея, парню хватило сил самому выбраться из воды. А вот девушкам пришлось тяжело. Одну из них волной унесло на расстояние около пятидесяти метров от берега.

В это же время по берегу прогуливались мужчина и женщина с собакой. Этот мужчина и спас девушек.

"Той, что находилась поближе к берегу, он советами подсказывал, как подобраться к берегу. И наконец вытянул ее на сушу", - рассказывает Алексей.

Пострадавшая была вся в ссадинах от ударов о скалу.

Вторая девушка уже выбивалась из сил, и мужчина разделся и бросился за ней в воду.

"Когда он вытащил ее на берег, девушка была фиолетового цвета от холода, температура воды была +4 градуса, - рассказывает Алексей. - Она буквально находилась в полуобморочном состоянии".

По словам очевидца, и сам спаситель после случившегося находился в состоянии шока.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, когда уже все были спасены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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