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Супружеская пара из Уссурийска утонула в бухте Бойсмана

Супружеская пара из Уссурийска утонула в бухте Бойсмана

Источник фото: dps.control__

15 августа мужчина и женщина утонули в бухте Бойсмана в районе базы отдыха "Золотые пески", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control__.

Пара с ребенком приехали на базу отдыха "Золотые пески" из Уссурийска. 15 августа во время купания в море утонули мужчина и женщина. Осталась девочка 8-ми лет. 

В тот день в бухте были сильные волны. Так что стоящих в пяти  метрах от берега уносило в море, а народ катался на волнах.

"Когда люди утонули, охрана прошла по берегу, и выгоняли всех из воды, и когда они прошли, люди опять пошли купаться", - рассказала девушка в соцсети.

Напомним, только в минувшие выходные в поселке Ливадия из моря вытащили 20 человек. Один пострадавший был госпитализирован.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. oleg от 17.08.2020 22:25
    "Это называется очень ПРОСТО -- НА ХУЯ ? приехали в неизвестную местность --неизвестные ВОДЫ
    А сейчас дрочат местных----ЗА ЧТО? -
    ДВА долбоёба по незнанию -или алкоголю!

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