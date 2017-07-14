Стали известны подробности трагедии в бухте Бойсмана, где утонули два человека

Стали известна официальная версия трагедии, произошедшей в бухте Бойсмана.

Ранее сообщалось, что 15 августа мужчина и женщина утонули в районе базы отдыха "Золотые пески". Подробности происшествия сообщили в администрации Хасанского района.

Гости из Уссурийска приехали в Хасанский район на один день – отдохнуть на берегу моря. В качестве места для отдыха они выбрали бухту Бойсмана – место красивое и легкодоступное. Чистый берег, благоустроенный пляж и чистое море делают побережье Бухты привлекают сотни туристов ежедневно.

15 августа море в бухте Было неспокойным: высокие волны и сильный накат делали купание в прибрежных водах опасным. На пляже был поднят черный шар, оповещающий о введении запрета на купание. Этот визуальный сигнал подкрепляли работники пляжа, которые ходили вдоль берега и информировали отдыхающих об опасности на воде. Слова, порой, приходилось подкреплять делом и выгонять из воды на берег особо смелых и бесшабашных отдыхающих. Правда, такая настойчивость работников пляжа имела кратковременный эффект - спустя несколько минут люди, чье бесстрашие, зачастую, подогревалось алкоголем, вновь залезали в бушующее море.

Молодая женщина и ее спутник из Уссурийска тоже поддались желанию побороться с волнами. Удалившись от берега, в общем то, на незначительное расстояние – чуть более 100 метров – они оказались за буйками. Не смотря на то, что купающихся в этот момент было довольно много, отдыхающие на берегу люди как-то смогли понять, что двое пловцов терпят бедствие. Бросившиеся на помощь люди вытащили на берег сначала мужчину, а потом и его спутницу. Как говорят очевидцы, мужчина выглядел менее пострадавшим, а вот состояние женщины вызвало тревогу. Две команды из 4 человек, среди которых был и инвестор пляжа «Золотые пески» Александр Дмитриченко, в течении получаса оказывали помощь пострадавшим. Однако, не смотря на все предпринятые меры, прибывшая на место происшествия «скорая» констатировала смерть жителей Уссурийска.

- За пять лет работы пляжа, это первый подобный случай. Многое бывало: и пьяных из воды вытаскивали, и родителей призывали к ответственности за безопасность их детей, и волны были, и шторма – все заканчивалось благополучно. Эта трагедия стала необъяснимой для всех: погибшие – молодые и сильные люди, алкоголь не употребляли. Скорее всего, они стали жертвой коварства волны: от буйков к берегу идет прибивная волна, а за буйками волны двигаются уже к направлению от берега. Учитывая силу волн в этот день, а также тот факт, что они оказались за буйками, можно предположить, что их перевернуло волной и справиться самостоятельно они уже не смогли, - говорит А. Дмитриченко.

Он также подчеркивает, что на пляже «Золотые пески» исправно работает спасательная служба, ведется информирование о неблагоприятных условиях для купания. Сейчас рассматривается необходимость вести информирование посредством громкоговорителей. Однако, пока люди не начнут трезво оценивать уровень опасности во время шторма, несчастные случаи на воде происходить будут.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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