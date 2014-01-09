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По факту обнаружения двух трупов на пляже в Хасанском районе проводится доследственная проверка

По факту обнаружения двух трупов на пляже в Хасанском районе проводится доследственная проверка

Источник фото: dps.control__

Следственным отделом по Хасанскому району организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения на пляже б. Бойсмана Хасанского района Приморского края трупов мужчины 1978 года рождения и женщины 1982 года рождения с признаками утопления.

Как установлено в ходе проверки, жители города Уссурийска прибыли в указанную бухту на один день для отдыха. В обеденное время мужчина и женщина пошли купаться, однако отдалились от берега на значительное расстояние и из-за сильного волнения моря утонули.

По материалу проверки опрошены свидетели случившегося, осмотрен автомобиль, на котором прибыли отдыхающие, назначены судебно-медицинские экспертизы.   

По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пара с ребенком приехали на базу отдыха "Золотые пески" из Уссурийска. 15 августа во время купания в море утонули мужчина и женщина. Осталась девочка 8-ми лет.

Позже подробности происшествия сообщила администрация Хасанского района. Они описаны в статье.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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