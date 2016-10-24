Впервые за последние 20 лет на Дальнем Востоке ведут учет журавлей

На Дальнем Востоке впервые за более чем 20 лет проведут учет журавлей. Исследование их численности ведется на путях пролета птиц, в местах миграционных скоплений, а также в местах гнездования, сообщают «Вести:Приморье».

Ученые и сотрудники особо охраняемых природных территорий (ООПТ) во всех регионах гнездования журавлей на юге Дальнего Востока приступили к всеобъемлющему учету этих птиц впервые с конца 1990 годов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«Несмотря на то, что журавли являются одними из самых редких видов птиц, обитающих в бассейне Амура, системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго. В результате сейчас достаточно сложно говорить даже об общей численности популяций журавлей и её динамике, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране. В связи с этим, одним из ключевых направлений работы в рамках Года журавля стал именно учет журавлей в ключевых местах их обитания в бассейне Амура на территории Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также учет на пролетных путях», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.

Раньше всех, в марте, учет журавлей во время миграции начали в Приморском крае сотрудники общественной организации «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц». Они провели оценку численности журавлей, мигрирующих через Приморье.

«Идеальная точка для охвата всего миграционного потока лежит в долине реки Раздольная, южнее Уссурийска. Этот путь является одним из основных миграционных коридоров водоплавающих и околоводных птиц, зимующих на Японских островах и Корейском полуострове. На японском острове Изуми учитывается свыше 90% из зимующей в Японии группировки даурского и черного журавлей. Для журавлей, зимующих на Корейском полуострове, эти данные неизвестны из-за невозможности учитывать птиц на ряде важных зимовок, расположенных в демилитаризованной зоне и на территории Северной Кореи. Но, как показывают наблюдения, все журавли с Японско-Корейских зимовок идут транзитом через территорию Юго-Западного Приморья, где и могут быть подсчитаны с высокой эффективностью. В настоящее время идет обработка этих данных», — комментирует Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, кандидат биологических наук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]