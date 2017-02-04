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Данные приморцев оказались «в открытом доступе» по вине фирмы по установке натяжных потолков

Данные приморцев оказались «в открытом доступе» по вине фирмы по установке натяжных потолков

В районе улице Нейбута, 81, в лесу оказались выброшенными документы с данными многих приморцев, которые обращались к услугам фирмы по установке натяжных потолков, сообщают «Вести:Приморье».

«По разбросанным документам можно определить, что за свинки это натворили!», отметил автор видео в instagram  dpskontrol125rus.

Вероятнее всего, так компания решила избавиться от документов, которые оказались ненужными. На фото выброшенных актов видны данные и подписи владельцев фирмы, а также оттиски печати.

«В любом случае отправитель этого мусора есть, даже с подписями и печатями, так что выяснить кто его сюда вывез будет не сложно», «Печально», отмечают в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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