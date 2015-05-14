Названы профессии, которые будут востребованы после кризиса

Профессии, которые будут востребованы на рынке труда после стабилизации ситуации с коронавирусом, назвал RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования, сообщают «Вести:Приморье».

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Переход на электронные платформы, работа в удаленном режиме, активная работа в соцсетях приведут к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров.

А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров, сборщикам мебели и сантехникам.

Работодатели будут по-прежнему искать консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Востребованными также будут сиделки, социальные работники и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился.Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по онлайн-продажам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]