Жительницу Владивостока убили по подозрению в краже
5 мая 2020 года из подъезда дома по улице Надибаидзе в городе Владивостоке в меучреждение города доставлена 50-летняя женщина с колото-резанными ранами в области тела, ушибом головного мозга и другими травмами. На следующий день от полученных повреждений женщина скончалась.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморском краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления, задержан 49-летний мужчина.
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая, находясь в одной компании распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщину стали подозревать в краже сотового телефона одного из присутствующих. Возникла ссора и подозреваемый избил потерпевшую бейсбольной битой.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.
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