Два «Крузака» подъехали, как в 90-х: драку водителя автобуса и пассажиров обсуждают в Сети
В районе остановки ВГУЭС, водитель автобуса подрался с двумя нетрезвыми пассажирами, которые отказались платить за проезд, сообщают «Вести:Приморье».
История произошла рядом с остановкой общественного транспорта «Голубиная падь». Свидетели уверяют, пассажиры были пьяными и отказались платить за проезд, да еще и в грубой форме.
«С этими ребятами ехала в автобусе №1, вышли они вместе со мной на ВГУЭСе, не заплатив за проезд. Водитель вежливо их просил оплатить проезд, на что они ответили оскорблениями и угрозами. Водитель пошёл за ними, ну и после произошла драка, в которую вмешались мимо проезжавшие автолюбители», - пояснила очевидица конфликтав instagram dps_vl.
У места, где началась драка, остановились два джипа. Водители внедорожников вместе с очевидцами помогли разнять потасовщиков.
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