Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:38

Два «Крузака» подъехали, как в 90-х: драку водителя автобуса и пассажиров обсуждают в Сети

Два «Крузака» подъехали, как в 90-х: драку водителя автобуса и пассажиров обсуждают в Сети

Источник фото: instagram dps_vl

В районе остановки ВГУЭС, водитель автобуса подрался с двумя нетрезвыми пассажирами, которые отказались платить за проезд, сообщают «Вести:Приморье».

История произошла рядом с остановкой общественного транспорта «Голубиная падь». Свидетели уверяют, пассажиры были пьяными и отказались платить за проезд, да еще и в грубой форме.

«С этими ребятами ехала в автобусе №1, вышли они вместе со мной на ВГУЭСе, не заплатив за проезд. Водитель вежливо их просил оплатить проезд, на что они ответили оскорблениями и угрозами. Водитель пошёл за ними, ну и после произошла драка, в которую вмешались мимо проезжавшие автолюбители», - пояснила очевидица конфликтав instagram dps_vl.

У места, где началась драка, остановились два джипа. Водители внедорожников  вместе с очевидцами помогли разнять потасовщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме