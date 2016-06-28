Нововведение в магазинах: Требование по реализации продукции может стать обязательным

Специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края проверяют, придерживаются ли торговые сети рекомендаций, разработанных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Нарушителям грозит административная ответственность, сообщают «Вести:Приморье».

Торговым сетям и магазинам, которые продолжают работать в период эпидемии, рекомендовано прекратить продажу нефасованного товара с открытой выкладкой. Реализация такой продукции, как овощи, фрукты, свежая выпечка, орехи, свежая рыба и мясо и так далее, возможна при соблюдении одного из трех условий, а именно: выкладка в закрытой витрине, защита выкладки прозрачным экраном, полиэтиленовой пленкой или выкладка товара в расфасованном виде, отметили в правительстве края.

Отметим, что, хотя расфасовка товара, который ранее продавался в нефасованном виде, носит рекомендательный характер, в ближайшее время это требование может стать обязательным для торговых точек. Поэтому организациям торговли желательно заранее подготовиться к тому, что это требование придется выполнять. Злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

«Мы очень ценим, когда торговые сети идут навстречу нашим рекомендациям, чтобы покупатели чувствовали себя в большей безопасности. Как и то, что покупатели относятся с пониманием к этим мерам. И мы не хотели бы, чтобы это все стало поводом для того, чтобы штрафовать организации торговли за какие-то нарушения. Наша цель – добиться понимания важности задачи по охране здоровья граждан, со стороны как торговых сетей, так и посетителей. И мы, конечно, будем в этом помогать», – подчеркнул министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

По его словам, у специалистов, осуществляющих мониторинг торговых точек, есть специальный чек-лист, который включает ряд пунктов требований (например – ношение масок, регулярная дезинфекция и другие). В случае их неисполнения информация передается в полицию для возбуждения дела об административном правонарушении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]