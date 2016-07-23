Упакуют все, что на прилавках: магазины выполняют предписание правительства

Супермаркеты Владивостока получили предписание от правительства Приморского края. В целях борьбы с коронавирусной инфекцией теперь вся продукция с открытой выкладкой товара должна быть упакована, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Какие магазины уже соблюдают новые правила, а кто всё ещё не перешёл на новый режим работы?

Днём 9 мая в «Парусе» на Некрасовской немноголюдно. Овощи и фрукты теперь расфасованы по весу в пакеты. В полиэтилене по 5-7 штук лежат яблоки, бананы и морковь. Мандарины упакованы в сетку, капуста – в пищевую плёнку. Хлебобулочные изделия тоже упакованы.

В «Реми» на Гоголя тоже стараются соблюдать новые правила. На одном из снимков как раз можно увидеть, как сотрудница в защитной маске и перчатках фасует связки бананов в полиэтиленовые пакеты. В целом почти все овощи и фрукты упакованы. Лук убран в сетки, сухофрукты, картофель, яблоки – в пакеты. Не забыли и о хлебе и булочках. Единственное исключение – молодые арбузы – возможно, свежая выкладка и их упакуют позже.

Во «Фреш 25» на Военном Шоссе днём были огромные очереди на кассы. По старой привычке люди соблюдать дистанцию не спешили. В пакеты сотрудники магазина убрали только хлебобулочные изделия. Овощи и фрукты по-прежнему лежат в открытом доступе. Не убраны в пакеты перцы, помидоры, огурцы, яблоки, груши, бананы.

Такая же картина во «Фреш 25» на проспекте Красного Знамени. Завернуть овощи и фрукты каждый покупатель может по-старинке, взяв одноразовый пакет и положив столько, сколько нужно.

В правительстве Приморского края отметили, что торговые сети и магазины получили рекомендацию по прекращению продажи нефасованного товара с открытой выкладкой, однако это пожелание обязательно для выполнения. «Реализация такой продукции, как овощи, фрукты, свежая выпечка, орехи, свежая рыба и мясо и так далее, возможна при соблюдении одного из трёх условий, а именно: выкладка в закрытой витрине, защита выкладки прозрачным экраном, полиэтиленовой пленкой или выкладка товара в расфасованном виде. Если условия не соблюдены, значит, есть нарушение».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]