Цветы в память о героях Великой Отечественной возложили во Владивостоке (фото)

Сегодня, 9 мая, во Владивостоке первые лица края и города приняли участие в церемониях возложения цветов и венков в честь 75-летия Великой Победы. Губернатор, мэр, а также командующий ТОФ отдали дань уважения воинам, защищавшим Отечество, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

В 11:00 у стелы «Владивосток – город воинской славы» начались мероприятия в память о воинах, сражавшихся против фашисткой Германии. Военные моряки возложили у монумента траурный венок, после чего губернатор Олег Кожемяко, мэр Олег Гуменюк, а также адмирал Сергей Авакянц поднесли к постаменту красные гвоздики.

Сразу же после этого церемония переместилась к мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ», где находилось более сотни человек – горожане, воспитанники военно-патриотических движений, ветераны Вооруженных сил с портретами родственников, воевавших в великую отечественную. Большинство было в защитных масках.

У Вечного огня горожане возложили цветы и в присутствии первых лиц Владивостока и Приморья почтили память героев. Глава региона пришел на митинг с портретом старшины 1-й статьи Степана Ивановича Кожемяко – его дяди-фронтовика. С этим портретом в прошлом году губернатор участвовал в шествии Бессмертного полка.

В 11:20 к мемориалу подъехала колонна байкеров, которые после ухода первых лиц также возложили цветы у Вечного огня.

В центре Владивостока в эти минуты гуляют сотни горожан. Семьи, друзья прогуливаются отдельными компаниями. Некоторые надели пилотки красноармейцев, взяли с собой советские флаги. Люди дышат свежим воздухом и фотографируются на фоне красных флагов, памятников и праздничной инсталляции в виде звёзд Вооруженных сил РФ на центральной площади. Мимо проехала автоколонна патриотов с закреплёнными к машинами советскими флагами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]