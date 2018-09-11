Владимир Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России были введены указом Путина первоначально на неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем этот период был продлен до 30 апреля, а потом - и до 11 мая включительно (нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая, тогда как 1-5 и 9-11 мая в этом году и так являлись выходными и праздничными днями).

В Приморском крае действие ограничительных мер уже продлено до 31 мая включительно. Такое решение озвучил накануне губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Исходя, в том числе, из анализа обстановки Роспотребнадзором, считаем необходимым продлить действие режима повышенной готовности до 31 мая, как это сделали ряд субъектов, в том числе Москва. Если наша работа даст положительную динамику по тем показателям, которые характеризуются количеством прироста больных за сутки, летальными исходами, наличием тяжелобольных, а это зависит от нас с вами, мы, конечно, по согласованию с Роспотребнадзором, будем принимать решения о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц, ресторанов», – заявил он.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.

«Эпидемия не работает по сценарию: сняли ограничения, и болезни не стало. Предотвратить распространение инфекции мы сможем там, где приняты меры и ограничения и где они соблюдаются», – заявил руководитель края.

Постановлением Губернатора Приморского края предусмотрено, что на территории региона временно приостановлено:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, фитнесс-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

До 31 мая 2020 года приостановлено:

– обслуживание граждан в помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом);

– обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

До 1 июня 2020 года приостановлена:

– деятельность горнолыжных трасс, бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]