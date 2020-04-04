Погода и климат не влияют на коронавирус

«Вирус не исчезнет летом, как многие надеются. Очень важно это понимать. Наши наблюдения показывают, что на скорость распространения эпидемии напрямую влияет только жёсткость карантина. Пока это единственный метод борьбы с вирусом!», — заявили эпидемиологи из Западного университета в Лондоне (Канада). Статья с результатами исследования специалистов опубликована на сайте журнала Канадской медицинской ассоциации, - сообщает "Примпогода.ру".

С самого начала вспышки коронавируса учёные высказывали различные предположения о том, что произойдет с распространением эпидемии летом, когда температура воздуха в большинстве регионов планеты повысится. Теоретические расчёты указывали как на то, что эпидемия замедлится, так и на то, что ничего не изменится. Точку в этом вопросе поставили эпидемиологи из Канады. На основе анализа информации о распространении инфекции COVID-19 из 144 стран, с использованием самых современных средств и методов статистического анализа ими установлено, что единственным фактором влияющим на скорость распространения инфекции в условиях пандемии является строгость выполнения карантинных правил населением. В частности, учёные не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. На распространение COVID-19 не влияли ни влажность воздуха, ни температура, не влияли ни уровень развития экономики, ни уровень урбанизации, ни расходы государств на здравоохранение.

Единственным сдерживающим фактором, по словам эпидемиологов, были запреты на массовые собрания людей и закрытие школ. Поэтому исследователи призывают власти всех стран, охваченных эпидемией, очень взвешенно подходить к отмене карантина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]