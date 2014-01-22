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Вчера, 22:23

Жителя Приморья признали узником концлагеря

Жителя Приморья признали узником концлагеря

Источник фото: worlds.ru

Прокуратура Приморского края проверила исполнение законодательства о защите прав ветеранов Великой Отечественной войны, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры.

Установлено, что семья местного жителя в 1943 году вывезена на территорию Германии. В последующем несовершеннолетний содержался в нацистским концентрационном лагере «Алитус» в Литве.

Учитывая, что в архивных данных отсутствуют сведения о нахождении мужчины в местах принудительного содержания, органы социальной защиты отказали ему в оформлении удостоверения, предоставляющего право на получение гарантированных мер социальной поддержки.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта – его нахождения в концентрационном лагере, созданном фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

Красноармейский районный суд Приморского края удовлетворил требования прокурора.

После вступления в законную силу судебного решения гражданину будет присвоен статус бывшего несовершеннолетнего узника фашизма.

Прокуратура контролирует исполнение судебного акта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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