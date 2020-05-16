"Мотодевочку" из Владивостока не взяли на службу в Росгвардию

Об этом сама Элина Олесик, одна из самых популярных инстаграм-персон Владивостока, рассказала в своем аккаунте:

"Однажды утром я поняла, что хочу носить форму 👮🏼‍♀️ Устраивалась в РОСГВАРДИЮ. Устройство дело муторное и долгое, всё затянулось месяца так на 3. Не буду называть имён и уточнений, просто знайте, что я вас всех помню😂.

После посещения кабинета кадров и сдачи им всех документов, меня ждала беседа с психологом. (сотрудниками кадров и психологи были женщины!) Я переживала, признаюсь, очень... Я захожу в кабинет и там сидит не один психолог, как положено, а ДВА, точнее ДВЕ😏

Назовём их Маша и Даша💁🏼‍♀️ Даша сидит за столом, рядом на старом кресле с красными маками, сидит Маша.

Я присаживаюсь на стул и ощущаю давление, моральное, очень сильное. Мысленно успокаиваю себя и говорю, что все будет хорошо😂.

Даша начала задавать мне вопросы, вполне адекватные. «Зачем иду работать», «где до этого работала» и тд. Все это время Маша, сидящая рядом, после каждого моего ответа, отговаривала меня от устройства 😂

Говорила, что мне это не надо, мало платят, да и вообще никакой личной жизни💁🏼‍♀️

Но я стояла на своём, твёрдо и решительно говорила, что я хочу работать в росгвардии и меня ничего не остановит😏.

Даша говорит: «а вы знаете сколько весит бронежилет? Вы такая маленькая, наверно не сможете в нем ходить»

-На что я отвечаю, что у меня хорошая физическая подготовка.

Даша произносит: «ТОГДА ОТЖИМАЙСЯ!»

МЕНЯ ЗАСТАВИЛА ОТЖИМАТЬСЯ ПСИЛОГИНЯ!.

Потом Маша и Даша крикнули, что если я хочу найти себе мужа, то мне не обязательно устраиваться работать, можно просто стоять у входа росгвардии с пирожками!.

Я отжималась в кабинете на грязном плесневелом полу, на меня смотрели и ехидно улыбались две возрастные женщины. И им было нормально). Короче меня унизили, оскорбили, да ещё и сказали, что я не прошла беседу с психологом😂 и меня не берут на работу."





Напомним, что "мотодевочка" из Владивостока Аleksaboo стала известна широкой публике летом 2018 года, когда в соцсетях Владивостока появилось видео, на котором девушка-байкер мчится на огромной скорости по Русскому мосту. Об этом написали большинство интернет-СМИ Приморья. Позже девушка разместила в Инстаграм серию своих откровенных фото и видео, на которых она предстает в мотоамуниции или в купальнике. В результате "заявленная" в аккаунте девушки аудитория подписчиков превышает 200 тысяч человек.

В июне 2019 года ГИБДД Владивостока заинтересовалась "публикациями в местных СМИ о нарушениях скоростного режима одной из мотоциклисток, известной в соцсетях под ником Аleksaboo". Позже стало известно, что девушку вызывали на профилактическую беседу в ГИБДД и этим ограничились. Кстати, "мотодевочкой" Aleksaboo теперь можно называть с большой натяжкой. Недавно она продала свой мотоцикл и пересела на спортивный автомобиль.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]