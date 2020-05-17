Стихия наступает на Владивосток

В ближайшее время во Владивостоке начнется дождь, который будет идти до утра понедельника, сообщают "Вести:Приморье".

Осадки будут идти с 16 часов 17 мая до 9 утра 18 мая. Всего ожидается выпадение не менее 10 мм осадков.

По данным МЧС по Приморскому краю, в связи с прогнозируемыми в Приморье 18-19 мая дождями, местами сильными, возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на реках южных и западных районов края (реки бассейнов и оз. Ханка и Японского моря) на 50-110 см, на реках центральных районов (в верхнем течении р. Уссури) до 40 см, с подтоплением прилегающих территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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