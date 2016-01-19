"То, что мы увидели в Находке, на самом деле страшно" - рассказали уссурийские фельдшеры

Фельдшеры скорой медицинской помощи Уссурийска, которые недавно вернулись из Находки, куда были направлены для оказания помощи местной станции СМП, обратились к уссурийцам с просьбой соблюдать меры предосторожности и по возможности не покидать места проживания.

"То, что мы увидели в Находке, на самом деле страшно, когда ковидные госпитали переполнены, а автомобили скорой помощи один за одним возят зараженных. Есть очень тяжелые случаи, когда пациенты, даже не имеющие сопутствующих заболеваний, находятся на ИВЛ", – рассказали сотрудники СМП Уссурийска в интервью "Телемикс".

Душераздирающие ситуации были в этом городе:

"Однажды нам пришлось доставлять во Владивосток в Тысячекоечную больницу в COVID-госпиталь годовалого ребенка без матери, потому что он оказался COVID+, а мать была на 25-26 неделях беременности. Поэтому она была вынуждена оставить ребенка одного на сотрудников этого госпиталя", - рассказала фельдшер скорой медпомощи Юлия Кудрявцева.

На сегодня Находка лидирует по заболеваемости COVID -19 в Приморье: на 100 тысяч населения приходится 169 случаев. В этой связи губернатор Олег Кожемяко акцентировал внимание на необходимости усилить мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

Напомним, в Приморье зарегистрировано всего 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 жителю края положительный диагноз поставили в последние сутки. С начала эпидемии в крае от этого заболевания скончались 12 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]