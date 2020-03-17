Приморские пожарные применят новые знания при дезинфекции общественных зон

Пожарные подразделения Приморья прошли дополнительный инструктаж по проведению дезинфекции на территории края. Это необходимые меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщает "Вети: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

На совещании, которое 19 мая провел министр ГОЧС Олег Мельников, присутствовал представитель Роспотребназора Олег Бескровный. Он рассказал, как часто и в какое время лучше всего проводить обработку общественных территорий, а также о том, как средства дезинфекции влияют на людей и окружающую среду.

«Для проведения дезинфекции применяют любые препараты, зарегистрированные в установленном порядке. При этом хлорсодержащие препараты – самые эффективные по борьбе с вирусами. И критического ущерба окружающей среде они не наносят. Но концентрация веществ высока, поэтому при проведении дезинфекции органы дыхания обязательно надо защищать, иметь на руках маски, очки, чтобы средство не попадало на кожные покровы», – акцентировал представитель Роспотребнадзора.

Специалист добавил, что обработку общественных пространств и объектов лучше проводить два раза в сутки – утром и вечером, когда людей на улице нет или их минимальное количество.

Отметим, все пожарные подразделения муниципалитетов Приморского края оснащены средствами индивидуальной защиты. Началась выдача защитных костюмов для специалистов, проводящих обработку территорий спецсоставами. Также принимается решение по закупке средств для дезинфекции, в ближайшее время они поступят в территориальные подразделения министерства ГОЧС. Ведомство активно оснащает средствами индивидуальной защиты всех пожарных, которые задействованы в обработке территорий и объектов массового пребывания людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]