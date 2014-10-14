Пункты пропуска в Приморье прошли дезинфекцию
Специалисты министерства ГОЧС по Приморскому краю провели массовую дезинфекцию пунктов пропуска на границе с Китаем. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, спецсоставом были обработаны объекты инфраструктуры погранпереходов и автотранспорт. Работы проводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили в ведомстве, подразделения противопожарной службы Приморского края выполнили мероприятия по дезинфекционной обработке на территории таможенных пунктов «Пограничный», «Полтавка» и «Краскино».
«Всего обработано 26,5 тысячи квадратных метров площадей. Речь об объектах инфраструктуры, территориях, прилегающих к границе с Китаем, местах стоянок автотранспорта и самом автотранспорте», – рассказали специалисты.
Продолжается также дезинфекция социальных объектов и общественных пространств. Обработка территорий проходит регулярно в разных районах края.
Напомним, по состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. Справились с опасной инфекцией 706 пациентов. 17 человек умерло.
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