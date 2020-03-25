Управляющим компаниям Владивостока поручено усилить меры по дезинфекции многоквартирных домов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил задачу усилить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности, его продлили до 30 июня. В связи с этим управляющим компаниям Владивостока дано поручение усилить меры по дезинфекции многоквартирных домов. При этом средства на закупку моющих средств будут компенсированы из бюджета, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С введением режима самоизоляции подход к дезинфекции в многоквартирных домах изменился. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. В ежедневном режиме их работу контролируют и проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Если выявлены факты недобросовестной работы, специалисты составляют материалы и направляют их в соответствующие структуры для привлечения к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в городе также дезинфицируют общественные пространства, остановочные пункты и общественный транспорт.

Напомним, по последним данным в Приморье общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 3169 человек. Количество выздоровевших достигло 1848 человек (58%). Жертвами инфекции в регионе стали уже 29 человек (летальность 0,91%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]