Обвиняемому в убийстве Дарьи Колесниковой местные власти дали положительную характеристику

Резонансное дело скоро начнут рассматривать в суде.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", неожиданный поворот случился 19 мая 2020 г. во Фрунзенском районном суде Владивостока во время продления меры пресечения для Антона М. – обвиняемого по делу убийства 17-летней Дарьи Колесниковой из Кировского района. Оказывается, за время следствия в деле появилось сразу несколько положительных характеристик – с места учёбы, с места службы и т.п.

Напомним, что Антон М. обвиняется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Само преступление было совершено в посёлке Кировский 23 ноября 2019 года: по версии следствия, парень решил стать не просто другом для девушки – он претендовал на то, чтобы они начали встречаться, а Дарья отказала. Возник конфликт: итоге обвиняемый надругался над девушкой и задушил её, а тело выбросил в реку Уссури. Преступление стало резонансным, а сам обвиняемый был помещён в СИЗО. Пикантности всей это истории добавил тот факт, что мать обвиняемого проходит службу в местном отделе полиции.

Как выяснилось, положительную характеристику обвиняемому в резонансном преступлении дала даже администрация Горноключевского городского поселения. Конечно, мы помним о презумпции невиновности, но для небольших посёлков типа Горных Ключей и Кировки, обстоятельства изнасилования и убийства стали шоком. А теперь ещё, оказывается, местные власти выдают обвиняемому в нашумевшем секс-преступлении положительную характеристику.

Защита обвиняемого и сам обвиняемый 20 мая 2020 г. ходатайствовали о том, чтобы ему изменили меру пресечения – вместо СИЗО отправили бы на домашний арест. Однако, суд остался непреклонен – и Антон М. пока останется в СИЗО. Обвиняемый сначала заявил о том, что хочет рассмотрения дела судом присяжных, но потом отказался от этого. В ближайшие недели суд начнёт рассмотрение дела по существу…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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