Приморье - лидер ТОП-5 самых дорогих «однушек» в новостройках Дальнего Востока

Однокомнатные квартиры и студии традиционно выступают в качестве наиболее доступных вариантов на рынке недвижимости. Однако и в этой категории недвижимости встречаются эксклюзивные варианты, значительно превосходящие по стоимости «одноклассников». Эксперты ЦИАН изучили рынок первичного жилья Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов ДФО по стоимости самых дорогих «однушек» в новостройках.

Для рейтинга были отобраны квартиры в строящихся домах, а также в жилых комплексах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Рассматривались как варианты с классической однокомнатной компоновкой (кухня + спальня), так и квартиры так называемого «евроформата» или студийной планировки.

Из 11 регионов Дальневосточного федерального округа была отобрана пятерка субъектов, максимум в рассматриваемой категории в которых преодолел отметку в 4 млн рублей. Это Амурская область, Хабаровский край, республики Саха и Бурятия, а также Приморский край.

5 место. Амурская область

4,2 млн рублей / 40 кв. м

Благовещенск / ЖК «Дом в 27 квартале» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2019 году



Открывает топ-5 рейтинга регионов ДФО с дорогими «однушками» в новостройках Амурская область. В данной локации максимум зафиксирован на отметке в 4,2 млн рублей. В данном бюджете предлагается квартира площадью 40 «квадратов» в жилом комплексе «Дом в 27 квартале». Проект удобно расположен в самом центре Благовещенска, он уже сдан в эксплуатацию.

4 место. Хабаровский край

4,3 млн рублей / 42 кв. м

Хабаровск / ЖК «Пионерский» / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2020



С шагом в 100 тыс. рублей на четвертой строчке идет Хабаровский край: купить самую дорогую однокомнатную квартиру в этом регионе можно за 4,3 млн рублей. Данный лот имеет метраж 42 кв. м, он находится в составе строящегося жилого комплекса «Пионерский» в Индустриальном районе Хабаровска. Сдача в эксплуатацию дома ожидается в конце текущего года.

3 место. Республика Саха (Якутия)

4,6 млн рублей / 50,51 кв. м

Якутск / ЖК «дом 1-7, 203 микрорайон» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2018 году

«Бронза» у Республики Саха, максимальный показатель в которой достигает отметки в 4,6 млн рублей. В Якутии за эту сумму можно приобрести просторную «однушку» площадью 50,51 кв. м. Лот находится в сданном доме в 203 микрорайоне Якутска.

2 место. Республика Бурятия

5,1 млн рублей / 54 кв. м

Улан-Удэ / ЖК «Арбатский дворик» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2019 году



На второй строчке располагается Республика Бурятия. Данный регион преодолевает отметку в 5 млн рублей — самая дорогая однокомнатная квартира в новых домах обойдется в 5,1 млн рублей. Лот площадью 54 «квадрата» — самый просторный в данном рейтинге — реализуется в составе клубного дома «Арбатский дворик». Сданный в конце 2019 года проект находится в центре Улан-Удэ в шаговом доступе от пешеходной части улицы Ленина.

1 место. Приморский край

8,15 млн рублей / 47,96 кв. м

Владивосток / ЖК «Морион» / Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2021 года





С большим отрывом от конкурентов первую строчку занимает Приморский край. Самая дорогая «однушка» в новостройках этого региона обойдется в 8,15 млн рублей. При этом жилой комплекс «Морион», в составе которого предлагается эта квартира площадью 47,96 кв. м, будет сдан в эксплуатацию еще через год. То есть в перспективе стоимость данного лота может вырасти еще сильнее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]