Уходил от столкновения с большегрузом: полиция озвучила версию ДТП

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Информация об автомобильной аварии, произошедшей в районе 713 км автодороги А-370 «Уссури», поступила в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомашины Volvo Trucks двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владиостока. В районе 713 км автодороги А-370 «Уссури» при перестроении он не уступил дорогу водителю автомашины Toyota Mark X, двигавшемуся в попутном направлении. При попытке уйти от столкновения с большегрузом водитель Toyota выехал на обочину, потерял управление и совершил наезд на леерное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию на дороге. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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