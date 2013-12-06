Уходил от столкновения с большегрузом: полиция озвучила версию ДТП
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».
Информация об автомобильной аварии, произошедшей в районе 713 км автодороги А-370 «Уссури», поступила в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации, водитель автомашины Volvo Trucks двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владиостока. В районе 713 км автодороги А-370 «Уссури» при перестроении он не уступил дорогу водителю автомашины Toyota Mark X, двигавшемуся в попутном направлении. При попытке уйти от столкновения с большегрузом водитель Toyota выехал на обочину, потерял управление и совершил наезд на леерное ограждение.
В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию на дороге. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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