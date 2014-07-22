Положительное заключение получил танкер ледового класса «РН Приморье»

Танкер ледового класса «РН Приморье» прошел освидетельствование Российского морского регистра судоходства, получив положительное заключение. Его использование позволит повысить надежность нефтепродуктообеспечения на Дальнем Востоке, сообщают «Вести:Приморье».

После завершения строительства танкера в «Центре судоремонта «Дальзавод» по заказу «Роснефтефлота», дочернего общества НК «Роснефть», были проведены ходовые испытания, проверка работы главных и вспомогательных механизмов, устройств, оборудования, систем автоматизации и радионавигационного оборудования.

«Судно соответствует всем стандартам экологии и безопасности: на нем установлены современная система очистки балластных вод, особая система пожаротушения», – сообщили в АО «ДЦСС».

Дедвейт танкера составляет 3,1 тысячи тонн, длина – 88,9 метра, ширина – 13,6 метра. Судно может одновременно перевозить четыре вида нефтепродуктов. Автопилот позволяет автоматизировать процесс судовождения, что значительно снизило нагрузку на команду судна. Для экипажа созданы комфортные условия – большинство кают одноместные, на борту есть сауна, спортзал с комплексом тренажеров, просторный камбуз, прачечная и кладовые.

«РН Приморье» – второй заказ предприятия, выполненный для «Роснефтефлота». Переданный заказчику в 2018 году танкер «РН Сахалин» уже совершил свыше 50 рейсов по доставке нефтепродуктов в Сахалинскую область. Планируется, что новый танкер также будет встроен в логистическую цепочку по транспортировке топлива в Дальневосточном округе, что будет способствовать повышению надежности нефтепродуктообеспечения в регионе.

Справочно. АО «Центр судоремонта «Дальзавод», входящий в группу компаний «ДЦСС», имеет уникальный для России доковый комплекс, в состав которого входят два сухих и два плавучих дока. Предприятие выполняет широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля.

В планах предприятия – увеличение портфеля заказов, в том числе за счет внутригрупповой кооперации с заводами «ДЦСС». Особо перспективным направлением выступает сотрудничество с судостроительным комплексом «Звезда», создаваемым в ТОР «Большой Камень» консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

По информации пресс-службы АО «ДЦСС»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]