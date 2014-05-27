Жители Дальнегорска возмущены хроническим отсутствие горячей воды

«Здравствуйте! Город Дальнегорск, Приморского края. Мы не знаем куда обращаться, и куда жаловаться. У нас три котельные. Центральная подаёт горячее водоснабжение каждый год, а Гореловская котельная уже седьмой год не подаёт горячее водоснабжение. Горьковская котельная - через раз. Скажите, где справедливость? Не у всех есть возможность ставить себе титаны. И ссылаются, что каждый год у них нет каких-то задвижек».

Такое письмо прислали на whatsapp «Вести:Приморье» жители Дальнегорска. Многие действительно не понимают, почему специалисты в течение нескольких лет не могут решить эту проблему, заставляя терпеть житейские трудности. Погода в Приморье далека от летней.

В комментариях пользователи предполагают, что это простая безответственность и нежелание руководителей организации решить проблему. А также нарушение гражданских прав.

Однако, компания Примтеплоэнерго предупреждала о том, что подачи горячей воды в Горелом не будет, так как будут проводиться ремонтные работы, отметили пользователи паблика.

Правда у всех своя, одни борются за права, другие видят ситуацию в другом свете. Но проблемы это не решает, часть жителей города продолжает жить без горячей воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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