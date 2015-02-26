Банковская карта в чужих руках: на что рассчитывали жители Партизанска

В Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в краже и мошенничестве с банковской картой, сообщают «Вести:Приморье».

Следователем отдела МВД России по городу Партизанску окончено расследование уголовного дела о краже и мошенничестве с банковской картой.

В ходе следствия установлено: в декабре прошлого года 21-летняя жительница села Казанка Партизанского городского округа находилась в гостях у своей знакомой. Хозяйка попросила гостью сходить в ближайший магазин и передала ей банковскую карту своего супруга, при этом сообщив пин-код. Девушка выполнила просьбу подруги, но карту присвоила себе. За последующие четыре дня обвиняемая вместе с гражданским супругом совершила ряд операций по обналичиванию денежных средств через банкоматы города, а затем сделала несколько дорогостоящих покупок на сумму свыше 250 тысяч рублей. Среди приобретений были ювелирные украшения и бытовая техника.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В ходе работы по уголовному делу сотрудниками отдела уголовного розыска было установлено местонахождение граждан, причастных к совершению имущественных преступлений.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража, совершенная с банковского счета», частью 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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