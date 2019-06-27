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Комиссионные отменяются: банки готовятся к переводам по-новому

Комиссионные отменяются: банки готовятся к переводам по-новому

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ. Также будет способствовать популяризации безналичных платежей, отмечает «РГ».

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5 процента от переводимой суммы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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