Обозначена дата резервных дней сдачи ЕГЭ в Приморье

Во всех регионах России, в том числе в Приморье, проведут тестовые мероприятия в преддверии основного периода сдачи ЕГЭ, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее решение было принято во время рабочего совещания под руководством министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Экспериментальные экзамены должны состояться 29-30 июня. Таким образом, даты календарного плана сдачи ЕГЭ, которые обозначал ранее Президент РФ Владимир Путин, сохранятся. Проводить ли текстовые экзамены с участием детей или без них, каждый субъект должен решить самостоятельно.

Контрольные мероприятия нужны, в первую очередь, для того, чтобы еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора. Организацию пробных испытаний, по информации минпросвещения, в ближайшее время должны нормативно закрепить всеми необходимыми документами.

«Проведение ЕГЭ – сложное и ответственное мероприятие. Нужно отстроить многие важные процессы, чтобы во время процедуры не произошло никаких сбоев. Обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов. Проверить информационную систему, возможности для видеонаблюдения, печати и сканирования. Организовать измерение температуры школьников, дезинфекцию помещений. Проработать вопрос с отпуском учителей – педагоги должны отдохнуть в июне до проведения государственной итоговой аттестации. Все эти действия необходимы, чтобы выпускники чувствовали себя комфортно и безопасно, и ничего не помешало им получить заслуженные оценки», – заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 3 по 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам кроме русского и иностранных языков и 25 июля – по всем учебным предметам, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]