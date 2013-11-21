Новые очаги заражения коронавирусом: губернатор Приморья провел селекторное совещание с главными врачами

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел селекторное совещание с главными врачами медицинских учреждений края в четверг, 28 мая, сообщают «Вести:Приморье». Главной темой рабочей встречи стало предотвращение возникновения новых очагов заражения коронавирусной инфекцией, а также оснащение средствами индивидуальной защиты сотрудников сферы здравоохранения при работе с пациентами, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Глава региона подчеркнул, что все врачи сегодня – словно бойцы передового фронта, они подвергаются наибольшей опасности и несут огромную ответственность за жизни и здоровье всех жителей края.

«Я хочу поблагодарить вас за работу, которую вы ведете, находясь на передовой. Тяжелее и труднее всех сегодня приходится именно медицинскому персоналу – я не устаю повторять это на всех селекторных совещаниях, рабочих встречах. Тем, кто принимает больных, и тем, кто лечит пациентов, сотрудникам скорой помощи – особое спасибо! Мы же, со стороны власти, стараемся сделать все возможное, чтобы было как можно меньше новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Административные комиссии работают практически круглосуточно и без выходных. Они нужны, чтобы наводить порядок на предприятиях торговли, в компаниях, продающих товары и оказывающих услуги. Составлено уже более 1820 судебных дел в отношении нарушителей. Только совместная работа способна привести к качественным результатам», – заявил Олег Кожемяко.

Как уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора, одна из ключевых задач сегодня – сохранить снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом в Приморье. Для этого каждый должен максимально ответственно относиться к предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, в частности соблюдать масочный режим и базовые правила гигиены.

Основное количество очагов заражения коронавирусом приходится на близкие контакты – амбулаторные пациенты не всегда правильно соблюдают правила самоизоляции, продолжая общаться с родственниками и друзьями, которые, в свою очередь, ходят на работу и посещают общественные места, способствуя таким образом распространению инфекции.

Кроме того, вспышки заболеваемости регистрируют в медучреждениях и среди пациентов, и среди врачей.

«Мы проанализировали структуру заболеваемости, 19% приходится на медицинских работников. В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке – четыре, в Находке – два, в Михайловском районе и Уссурийске – по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Напомним, по состоянию на 28 мая общее число заболевших приморцев – 1836 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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