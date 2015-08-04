Пренебрежение правилами дорожного движения стоило жизни двоим приморцам

Правила дорожного движения существуют для того, чтобы их соблюдать. За каждым нарушением стоит чья-то травма или даже жизнь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 24 января в Ленинском районе города Владивостока 69-летняя женщина за рулем автомобиля "Хонда Фит" не справилась с управлением, совершила наезд на припаркованную автомашину "Тойота Марк - 2", после чего скрылась. В ДТП никто не пострадал, женщину разыскали и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Спустя два дня эта же женщина стала участницей ДТП в Анучинском районе. Не справившись с управлением, она совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Вторая автомобильная авария стала для нее последней. Она скончалась в больнице спустя восемь дней от тяжелых внутренних повреждений.

11 марта в городе Большой Камень 69-летний водитель микрогрузовика нарушил боковой интервал и совершил столкновение с легковым автомобилем. Пострадавших не было, автомобили получили механические повреждения. Спустя 10 дней мужчина вновь стал участником ДТП, но уже в качестве пешехода в соседнем Хабаровском крае. В момент наезда автомобиля он находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате удара мужчина получил смертельную травму.

Приморцев просят проявлять сознательность, беречь себя и своих близких.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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