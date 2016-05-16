В Приморье растет число пострадавших от клещей, активность которых наблюдается на территории 30 муниципальных образований. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года опасные насекомые укусили почти на 500 человек больше, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, общее число обратившихся в медорганизации края после присасывания мелких кровососущих – 2 732 человека, из которых 835 – это дети до 17 лет.

«Нынешняя активность клещей выше прошлогодней на 22,3%. Если в прошлом году за аналогичный период по поводу укуса клещей обратились 2 246 человек, то в этом году на 486 обращений больше», – сообщила главный эпидемиолог ведомства Елена Аббасова.

Она отметила, что наибольшее количество обращений на укусы клещами зарегистрировано среди жителей Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, а также Надеждинского, Пожарского, Кавалеровского, Кировского, Черниговского районов, Чугуевского, Тернейского и Лазовского округов.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в травмпункт для грамотного удаления и затем сдать его для анализа в один из лабораторных пунктов. На период активности клещей лучше ограничить посещение лесных массивов, прибрежной зоны и других мест отдыха, где территории не обрабатываются спецсредствами.

«Необходимо соблюдать правила безопасности в лесу и на дачных участках: регулярно использовать репелленты, носить плотно прилегающую одежду, осматривать гуляющих домашних животных», – напомнили специалисты ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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