Инновационный ветрогенератор изобрели приморские школьники

Школьники из Приморья поборются за победу в международном инженерном чемпионате «CASE-IN». Мероприятие – один из крупнейших проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как уточнили в краевом министерстве образования, новый сезон чемпионата посвятили технологической модернизации различных сфер экономики в России. В феврале прошел дистанционный этап соревнований, в котором приняли участие 515 учащихся средних и старших классов из 70 регионов России – всего 207 команд. 52 из них представили устройства, ориентированные на появление новых качественных способов производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий.

Команда из приморского села Владимиро-Александровское, к примеру, создала генератор электроэнергии, работающий при помощи ветра и воды.

«Любое изобретение обязано приносить человеку пользу, в этом заключается цель науки и инженерного дела, а производство электроэнергии − одна из самых важных тем в наше время. Важно, что мы вносим вклад и в сохранение окружающей среды – наше устройство производит электрическую энергию без выбросов вредных веществ», − рассказал капитан команды «Приморский атом» Данил Самозван.

Кроме того, многие участники чемпионата представляли решения, направленные на сбор, сортировку и переработку бытовых отходов.

Финал для школьников, принимающих участие в чемпионате, пройдет в режиме онлайн в июне 2020 года. Победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнеров мероприятия. Авторам лучших изобретений также вручат путевки по всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена».

Всего в чемпионате принимают участие 4 700 активистов со всей страны. Они борются за победу в Школьной и Студенческой лигах, Лиге молодых специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]