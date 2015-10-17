В Приморье в море пропал водолаз

В Приморье ищут пропавшего водолаза, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

В соцсети появилось сообщение с просьбой о помощи.

"Вчера около 16.00 часов в море у Русского острова пропал водолаз и до сегодняшнего момента его не нашли. Помогите, пожалуйста, найти человека", - написала на своей странице в "Инстаграм" Юлия Кушкина.

"Динамят все инстанции. То заявления нет, хотя все писалось. То ещё причины находят. Своими силами, что могли, сделали. Очень нужна помощь. Нужен вертолёт для поиска над морем. Дорог каждый час", - говорит Ольга Кручинина.

Всех, кто может оказать помощь в поиске дайвера, просят обращаться по телефону: 89242391115.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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