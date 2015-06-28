Стали известны подробности исчезновения водолаза недалеко от Владивостока

30 мая около 16 часов при погружении на глубину 35 - 47 метров в 5 км от мыса Ахлестышева примерные координаты (43.00,24 / 132.03.25 ), (43•0.581’N•132•3,359) пропал водолаз - Кускин Петр Алексеевич, дата рождения 25.02 1977 года. До сегодняшнего момента его не нашли. Поиски результатов пока не дали.

"Динамят все инстанции. То заявления нет, хотя все писалось. То ещё причины находят. Своими силами, что могли, сделали. Очень нужна помощь. Нужен вертолёт для поиска над морем. Дорог каждый час", - пишут люди знакомые с ситуацией.

При этом стоит отметить, что на официальном сайте МЧС по Приморскому краю за последние три дня никаких происшествий на водных бассейнах не зафиксировано.

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Тем не менее, всех, кто может оказать помощь в поиске дайвера, просят обращаться по телефону: +7924-239-11-15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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