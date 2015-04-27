Жителя Уссурийска будут судить за серию краж и хранение наркотиков

Окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Уссурийска, обвиняемого в серии квартирных краж и хранении наркотических веществ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года злоумышленник совершил кражи имущества из трех квартир, расположенных в одном из районов города. Через незапертые входные двери фигурант проникал в квартиры, откуда из прихожей похищал имущество, пока хозяева находились в других комнатах. В одну из квартир мужчина проник, выставив раму деревянного окна.

Предметами преступного посягательства становились денежные средства, бытовая техника и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба превысила 83 тысячи рублей.

За совершение краж с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданам в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в отношении фигуранта расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина был уличен в хранении наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) массой более 3 граммов, что квалифицируется как значительный размер.

Уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии имущественных преступлений и участию в незаконном обороте наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период расследования уголовных дел подсудимый находился под стражей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru