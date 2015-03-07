Скальный грунт выпал из грузовика на белый "Prius", в котором ехала семья с детьми

29 мая около 19.00 часов во Владивостоке грузовик двигался по дороге со стороны Маковского в направлении бухты Лазурная. Не доезжая до базы отдыха "Комета" на повороте с перевала вниз с грузовика выпал скальный грунт и упал на белый "Prius", который ехал по встречной полосе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news.

Отметим, в легковушке находилась семья с детьми. К счастью, никто не пострдал. А грузовик скрылся с места происшествия.

ДТП оформлено в ГИБДД. Марка и номер виновника известен.

Сейчас ищут свидетелей происшествия, которые остановливались на месте ДТП. Просят отозваться парней, ехавших за грузовиком, и парня с девушкой, которые показывали геометку по телефонам: +79644467910, +79242580556.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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