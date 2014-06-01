Олег Кожемяко поздравил приморцев с Международным днем защиты детей

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Социальная защищенность ребенка – вопрос национальной безопасности. Судьба страны зависит от того, сколько детей рождается в наших семьях, в каких условиях они растут и развиваются, с какими установками и целями они вступают во взрослую жизнь. Поэтому забота о семье и детях – краеугольный камень нашей социальной политики.

Сегодня в Приморье действуют 27 мер соцподдержки семей с детьми. В этом году на эти цели предусмотрели 7,3 миллиарда рублей. Компенсации и выплаты получают разные семьи – независимо от количества детей и уровня дохода. Отдельным краевым законом закреплена комплексная помощь многодетным семьям. Расширяется практика социального сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется соцобеспечению детей-сирот. В этом году свое жилье получили 90 приморцев, оставшихся без попечения родителей. Всего до конца года детям-сиротам будет выдано 1000 квартир.

В Приморском крае реализуется множество проектов и программ, направленных на выявление и развитие у детей творческих способностей, приобщение юных приморцев к здоровому образу жизни и общественной деятельности. Успешно работают музыкальные, хореографические, художественные школы и кружки, военно-патриотические клубы. В крае развивается сеть детских технопарков, где уже около 6 тысяч школьников осваивают новые перспективные технологии. В спортивных школах и секциях бесплатно занимаются более 30 тысяч детей. Строительство в Приморье новых спортивных комплексов и площадок сделает детский спорт еще более доступным.

Значительный вклад в укрепление института семьи и детства, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей вносят общественные организации Приморья, благотворительные фонды, традиционные религиозные общины, волонтерские движения и просто неравнодушные общественно-активные жители края!

Уверен, что общими усилиями мы сможем вырастить физически и нравственно здоровое поколение – мыслящих, самостоятельных и ответственных граждан, способных к созидательному труду!

Поздравляю с праздником всех приморских ребят и их родителей, а также тех, для кого работа с детьми стала делом жизни!

Желаю всем счастья, здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]