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В поселке Трудовом водитель автомашины "Рав-4" сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В поселке Трудовом водитель автомашины "Рав-4" сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Источник фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В поселке Трудовое на улице Лермонтова на регулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель автомашины "Рав-4"  совершил наезд на велосипедиста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 11-летний подросток выехал на велосипеде на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате удара ребенок ушиб руку.

Полицейскими установлено, что стаж вождения водителя, совершившего наезд на ребенка, составляет 20 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не  привлекали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Госавтоинспекция напоминает о том, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Необходимо помнить, что пересекать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде запрещено. При движении велосипедиста через пешеходный переход он должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов, а именно перейти пешеходную дорожку, ведя велосипед рядом за руль.

В летний период родителей просят усилить контроль над передвижениями своих детей, а также периодически напоминать им правила дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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