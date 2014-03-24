Соцработники не оставили своих подопечных в Приморье, несмотря на пандемию

Встретить осень жизни не в одиночестве, а в компании добродетелей. В Приморье, даже в условиях пандемии, работники центра социального обслуживания населения не оставили своих подопечных. Все эти месяцы они помогают тем, кто утратил способность к самообслуживанию.

Их каждая встреча отмечена в календаре. Три раза в неделю Инна - желанный гость в доме Тамары Алексеевны. Восьмидесятилетняя старушка на попечении центра социального обслуживания:

"Вот у меня какие пластинки. Раньше за копейки покупали, а сейчас одна 200 рублей. Я как посчитала — миллионерша".

Эти пластинки — подарок мужа. Его не стало три года назад. На коммуникабельную смену заступила Инна — социальный работник. Она приносит лекарства, помогает по дому. Но главное в их встречах - душевные разговоры.

Средний возраст подопечных - 80 лет. Блокадники, труженики тыла, инвалиды - люди, которые так или иначе утратили способность к самообслуживанию. К каждому свой индивидуальный подход. И чаще всего он бесплатный.

Инна Калашникова, социальный работник: "Все обучены, разбираемся с документами. Оформляем субсидии, льготный проезд и лекарства, социальные выплаты и пособия".

Центр социальной защиты населения охватывает весь регион. Только во Владивостоке 50 соцработников. Утром они торопятся не в офис — к подопечным. У каждого до 20 человек.

Инна Калашникова, социальный работник: "Закупаю продукты в супермаркете, обычно молочные продукты и хлебобулочные. И еду по адресам, начиная с вокзала и заканчивая маяком".

Здесь важна забота. Та, которую старики не могут получить от детей. У одних они уже сами пенсионеры, у других их просто нет. Поэтому и встречают осень своей жизни в компании добродетелей, заряженных на безопасное, а главное на активное долголетие для своих подопечных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]