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Забор «прошил» кабину КамАЗа при вылете на «встречку»

Забор «прошил» кабину КамАЗа при вылете на «встречку»

Источник фото: dps.control

Во Владивостоке на улице Героев-Тихоокеанцев произошло очередное страшное ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Водитель чудом не пострадал в этой аварии.  

По словам очевидца, машина перелетела через бордюр на встречную полосу. Дальше водитель грузовика проехал еще метров 300.

"Хорошо что кабина высокая", "Этот забор больше людей покалечил , чем спас", "На этом участке нужно другого плана леерные ограждения ставить, а не эти заборы", отметили в instagram-пабликах.

"У него тормоза отказали, сзади него ехал", сказал очевидец аварии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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