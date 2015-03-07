Сегодня, 16:24
Забор «прошил» кабину КамАЗа при вылете на «встречку»
Во Владивостоке на улице Героев-Тихоокеанцев произошло очередное страшное ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Водитель чудом не пострадал в этой аварии.
По словам очевидца, машина перелетела через бордюр на встречную полосу. Дальше водитель грузовика проехал еще метров 300.
"Хорошо что кабина высокая", "Этот забор больше людей покалечил , чем спас", "На этом участке нужно другого плана леерные ограждения ставить, а не эти заборы", отметили в instagram-пабликах.
"У него тормоза отказали, сзади него ехал", сказал очевидец аварии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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