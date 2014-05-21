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По 100 кг на человека: определены нормы вылова красной рыбы
По 100 килограммов горбуши сможет вылавливать каждый представитель общины коренных малочисленных народов (КМНС) Приморья, сообщают «Вести:Приморье». Промысел этой рыбы начинается с 10 июня.
Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, объемы предусмотрены для осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС.
«В этом году на каждого члена общины предусмотрено 100 килограммов горбуши, шесть килограммов симы и 12,5 килограмма гольца», – уточнили в ведомстве.
По словам специалистов, коренные малочисленные народы Тернейского, Лазовского муниципальных округов и Ольгинского района могут начать промысел красной рыбы с 10 июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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