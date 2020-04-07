Тем, кто переболел коронавирусом, дал совет известный доктор

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию о том, как следует поступать людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, сообщают «Вести:Приморье».

Совет опубликован на странице специалиста в Инстаграме. Рекомендация дается в виде ответа на вопрос женщины, которая подозревает, что переболела коронавирусом. Она, в частности, перечисляет симптомы, характерные для COVID-19, и интересуется, как ей следует себя вести.

«Да, похоже, но о чем это вам скажет? Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки. ⠀

Позже, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет. И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы», пояснил доктор Комаровский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]