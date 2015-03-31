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Медицинские маски и семена дарили дачникам на ж/д вокзале Владивостока

Медицинские маски и семена дарили дачникам на ж/д вокзале Владивостока

Приморские волонтеры «Справедливой России» провели акцию по бесплатной раздаче масок. Молодые активисты предлагали владивостокцам средства защиты возле крупных транспортных узлов, в местах повышенного пассажиропотока. Медицинские маски и семена овощных культур дачникам вручали прямо на ЖД вокзале Владивостока. Такие наборы садоводы — любители назвали полезными и актуальными, так как соблюдать масочный режим необходимо в общественном транспорте и на территории дачных поселков.

- У многих людей практически не хватает денег на эти маски, это — очень своевременная акция!
- Вы знаете, даже настроение поднялось! Спасибо Вам большое!

Дарья Кучерова, руководитель аппарата Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»: "Мы регулярно проводим акции по поддержке дачников, огородников. В течение 10 лет мы вручаем им наборы семян различных овощных культур. Мы также решили поддержать людей путем вручения им средств индивидуальной защиты. Потому что пятница, суббота и воскресенье — это любимое время для наших пожилых граждан, которые едут на дачи!"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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