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Суточный рекорд по количеству новых носителей COVID-19 установлен в Приморье

Суточный рекорд по количеству новых носителей COVID-19 установлен в Приморье

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 93 заболевших коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель за последний месяц. За весь период заболели 2702 человека.

За минувшие сутки в крае от коронавируса погиб еще один человек, всего не справились с заболеванием - 26 приморцев. С начала эпидемии вылечились уже 1634 человека, из них 20 приморцев выписались из больниц за минувшие сутки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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