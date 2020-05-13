Сегодня, 22:00
Суточный рекорд по количеству новых носителей COVID-19 установлен в Приморье
В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 93 заболевших коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель за последний месяц. За весь период заболели 2702 человека.
За минувшие сутки в крае от коронавируса погиб еще один человек, всего не справились с заболеванием - 26 приморцев. С начала эпидемии вылечились уже 1634 человека, из них 20 приморцев выписались из больниц за минувшие сутки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: