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Еще 183 россиянина погибли от COVID-19 за сутки, один из них - приморец

Еще 183 россиянина погибли от COVID-19 за сутки, один из них - приморец

Стали известны новые данные по COVID-19 в России. Как сообщает "Вести: Приморье", на 12 июня, в стране всего 511423 случая подтвержденной коронавирусной инфекции, за минувшие сутки выявлено 8987 новых случаев. С начала эпидемии 269 370 пациентов выздоровели, 6715 человек умерли, из них 183 человека за минувшие сутки. 

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 93 заболевших, за весь период заболели 2702 человека. За минувшие сутки в крае от коронавируса погиб еще один человек, всего не справились с заболеванием - 26 приморцев. С начала эпидемии вылечились уже 1634  человека, из них 20 приморцев выписались из больниц за минувшие сутки.

На сегодня в Приморье разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Разрешены прогулки на улице с членами семьи. Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа.
Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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