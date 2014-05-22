Простой способ защиты от клещей назвали в Роскачестве

В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей, сообщают «Вести:Приморье». Сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям специалистов, его пик приходится на первый месяц лета, говорят специалисты Роскачества.

Клещи могут выживать под водой в течение трех недель, поэтому не стоит их смывать в туалете. Он, скорее всего, переживет это и, кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш. Но с одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты, предлагает Роскачество. В сообщении также говорится, что вакцинация не защищает от клещей - "вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита".

А самый простой способ защиты - максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. Отправляясь на природу, также целесообразно приобрести специальные репелленты, которыми дополнительно обработать одежду. Домашних животных нужно также обработать специальными средствами. Одной обработки может хватить на весь сезон. Дополнительно нужно приобрести ошейник от блох и клещей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]