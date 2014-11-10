Во Владивостоке завершено строительство детского сада на улице Маковского
Здесь с нуля возвели двухэтажное здание и уже провели отделочные работы, завезли и расставили мебель, а также установили необходимое оборудование в пищеблок и прачечную, сообщают «Вести:Приморье». Оформлена и прилегающая территория. Установлены детские игровые комплексы. Для родителей предусмотрены подъездные пути и парковка на несколько машин. Сад уже в ближайшее время сможет принять 230 детей, в том числе самых маленьких. Cтроительство ещё двух детских садов ведётся в микрорайоне Патрокл. Глава города Олег Гуменюк еженедельно контролирует сроки и соблюдение технологий на объектах.
Олег Гуменюк, глава г. Владивосток: «Буквально в ближайшее время детки этого района получат путёвки. Мы пригласим родителей, у кого деткам от года до трёх лет, за получением этих долгожданных путёвок. Мы, видим какая здесь прекрасная территория, где детям будет комфортно находиться во время прогулок».
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