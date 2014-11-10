Новости Общество Видео
Сегодня, 17:58

Во Владивостоке завершено строительство детского сада на улице Маковского

Во Владивостоке завершено строительство детского сада на улице Маковского

Здесь с нуля возвели двухэтажное здание и уже провели отделочные работы, завезли и расставили мебель, а также установили необходимое оборудование в пищеблок и прачечную, сообщают «Вести:Приморье». Оформлена и прилегающая территория. Установлены детские игровые комплексы. Для родителей предусмотрены подъездные пути и парковка на несколько машин. Сад уже в ближайшее время сможет принять 230 детей, в том числе самых маленьких. Cтроительство ещё двух детских садов ведётся в микрорайоне Патрокл. Глава города Олег Гуменюк еженедельно контролирует сроки и соблюдение технологий на объектах.

Олег Гуменюк, глава г. Владивосток: «Буквально в ближайшее время детки этого района получат путёвки. Мы пригласим родителей, у кого деткам от года до трёх  лет, за получением этих долгожданных путёвок. Мы, видим какая здесь прекрасная территория, где детям будет комфортно находиться во время прогулок».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме