Сегодня, 19:06
Погода будет жаркой, синоптики дали прогноз на ближайшие два дня
Во вторник, 16 июня, на территории Приморья ожидается жаркая погода. Максимальные температуры покажут 26 градусов. Ветер умеренный, с порывами до 16 м/с. В то же время вероятность дождя и грозы составляет 100 %, уточняет Примпогода.
В среду, 17 июня, к Приморью подойдёт очередной атмосферный фронт. На большей территории края пройдут дожди с грозами. Будет пасмурно, ночные температуры от 12 до 17 градусов. Днем показатели термометра будут на несколько выше показаний понедельника – 23-28 градусов.
Во второй половине недели атмосферное давление вырастит над юге Дальнего Востока. Погода продолжит быть неустойчивой. Вновь стоит ожидать кратковременные дожди. Жара спадёт, похолодает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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